Çorum\'da Trafik Polisi Yardım Eli

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ÇORUM'da cadde ortasında hafif ticari aracı arızalanan sürücüye polis ekipleri yardımcı oldu. Yolda kalan aracı polisler itekleyerek, müsait bir yere çekilmesini sağladı.

Çorum'un Gazi Caddesi'nde görev yapan trafik polisleri cadde ortasında arıza yapan hafif ticari araç sürücünün yardımına koştu. Kar yağışı altında arıza yapan aracı bir polis memuru kullanırken, diğeri ise itekleyerek müsait bir yere çekilmesini sağladı. Polislerin bu yardımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.