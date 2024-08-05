Çorum'da yakalama kararı bulunan 4 kişi polis tarafından yakalandı

Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında, cinsel suçlar ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan 4 kişiyle ilgili çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda 4 kişi yakalandı, ayrıca haklarında kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.
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