Çorum'da Yangın Çıkan Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Yangın Çıkan Evde Ölü Bulundu

Çorum\'da Yangın Çıkan Evde Ölü Bulundu

Ali Rıza Gülbahçe, ev ve otomobilinde yangın çıkardıktan sonra yaşamına son verdi.

27.11.2024 14:46
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Çorum'da ev ve otomobilinde yangın çıkaran kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobil ile evinde yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Gülbahçe kendisini eve kilitledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürdü.

Tüfekle başına 1 el ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen Gülbahçe'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Daha önce de evini ve arabasını yakacağını belirten not yazarak kendini eve kilitlemişti

Gülbahçe, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için 2 Eylül'de de evini ve arabasını benzinle yakacağını belirten not bırakarak kendisini eve kilitlemişti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarılan Gülbahçe'nin evinde ve otomobilinde yapılan incelemede bir miktar benzin bulunmuştu.

Valilik açıklama yaptı

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Gülbahçe'nin 2 Eylül'deki girişiminin ardından "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan 8 gün tutuklu kaldığı ve 11 Eylül'de tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, Gülbahçe'nin eşinin, yaklaşık 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınmaevine yerleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Otomobil, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

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