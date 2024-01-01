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Çorum'un Dodurga ilçesinde alkollü araç kullanımı denetimi yapıldı - Son Dakika
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Çorum'un Dodurga ilçesinde alkollü araç kullanımı denetimi yapıldı

Dodurga Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla denetim yaptı. Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde sürücülere alkol muayenesi yapıldı ve alkollüyken direksiyon başına geçmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Çorum\'un Dodurga ilçesinde alkollü araç kullanımı denetimi yapıldı
01.01.2024 - 08:59,
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Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.

Dodurga Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında şok denetim yaptı.

Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol muayenesi yaptı.

Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı denetimlerde sürücüler, alkollüyken direksiyon başına geçmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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Dodurga, Çorum, Güvenlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Dodurga ilçesinde alkollü araç kullanımı denetimi yapıldı - Son Dakika
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