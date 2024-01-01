Çorum\'un Dodurga ilçesinde alkollü araç kullanımı denetimi yapıldı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.
Dodurga Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında şok denetim yaptı.
Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol muayenesi yaptı.
Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı denetimlerde sürücüler, alkollüyken direksiyon başına geçmemeleri gerektiği hatırlatıldı.
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