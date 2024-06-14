Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sadık E. idaresindeki 06 R 3839 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Dursun E, Songül E. ve Enes E, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.