Çorum\'un Sungurlu ilçesinde şehit olan polis memuru Ömer Kesim anıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2014'te şehit olan polis memuru Ömer Kesim, Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İlçeye bağlı Uluköy köyünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Efe Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Kesim ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan her şehide minnet duygularının bitmeyeceğini vurgulayan Kılıç, "Bu ülkede bizler rahat yaşıyorsak, özgürce dolaşabiliyorsak, bu vatan için kanlarını bu toprağa döken şehitlerimiz sayesindedir. Kahraman şehidimiz Ömer Kesim'e yüce Allah'tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.