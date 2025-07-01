ÇOSB'den 26 Firma TİM'in Listesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 26 firma yer aldı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, listeye giren firmaları tebrik etti.

Açıklanan sonuçların ülke için hayırlı olmasını temenni eden Sözdinler, "Yeşil OSB unvanıyla yoluna devam eden ÇOSB olarak üretim hacmimizi artırmanın yanı sıra, dijital, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla da emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek dönemlerde bu özellikleri benimseyen daha fazla firmamızın listede yer almasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.