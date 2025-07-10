Costa: UAEA'nın Rolü Kritik

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini doğrulayabilecek tek tarafsız kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Costa, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldiğini bildirdi.

Costa, AB'nin UAEA'nın İran ile ilişkilerinde oynadığı merkezi rolü desteklediğini belirterek, "UAEA, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu doğrulayabilecek tek tarafsız kurum olmaya devam etmektedir. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) tam olarak uyması ve UAEA denetimlerinin yeniden başlamasını sağlaması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Grossi ise görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın nükleer alt yapısını desteklemek için yaptığı çalışmalar hakkında Costa ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi, İran'da ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki çabalarını desteklediği için AB'ye minnettar olduklarını kaydetti.