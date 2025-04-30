CÜ Vakfı Okulları'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika
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CÜ Vakfı Okulları'ndan Uluslararası Başarı

Sivas'ta CÜ Vakfı Okulları öğrencileri, Kanguru Matematik Sınavı'nda Türkiye'de önemli dereceler elde etti.

30.04.2025 12:53
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Uluslararası Kanguru Fen sınavlarında CÜ Vakfı Okulları rüzgarı esti

SİVAS - Sivas'ta öğrenim gören 3 öğrenci, 99 ülkede uygulanan Kanguru Matematik Sınavı'nda önemli dereceler elde etti. 2 öğrenci 3 bin kişinin katıldığı sınavda finallere kalırken, 1 öğrenci ise Türkiye 1'ncisi oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri, Uluslararası olarak düzenlenen Kanguru Matematik sınavı Fen alanında büyük başarı elde etti. 7. sınıf öğrencileri Doruk Yıldırım ve Ömer Ayan, yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin katıldığı sınavda final turuna kaldı. 8. sınıf öğrencisi İnci Yılmaz ise Türkiye 1'ncisi olarak final turuna katılmaya hak kazandı. Konuya İlişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, öğrencilere her zaman destek olduklarını söyleyerek, 7. sınıftaki öğrencilerin fen kategorisinde, 8. sınıf öğrencisinin ise Türkiye birincisi olarak finallerine katılmaya hak kazandığını ifade etti.

"Daha çok çalışacağım"

7.sınıf öğrencisi Doruk Yıldırım, bir sonra ki sınavlarda da derece yapmak istediğini belirterek, "Girdiğimiz bu sınavın adı Uluslararası Kanguru Matematik sınavı olarak geçiyor. Ben bu sınavın fen alanında 3 bin kişi arasından 31. olarak finale kaldım. Sınav sürecine hazırlanırken daha önceden çıkmış sorulara baktım. Her zaman ki yaptığım konu tekrarlarımı yaptım. Bu süreçte fen ve matematik sorularına da yöneldim. İlerleyen sınavlarda birinci olmak istiyorum. Bunun için daha çok çalışacağım. İlerleyen süreçte doktor ve mimar gibi meslekler istiyorum" dedi.

"Finali kazanmak istiyorum"

7. sınıf öğrencisi Ömer Eren, sınava çok fazla çalıştığını söyleyerek, "Sınava hazırlanırken daha öncesinden çıkmış sorulara baktım. Hocalarımın yönlendirmesi ile daha fazla soru çözdüm. Arkadaşlarıma daha fazla soru çözmelerini ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Final sınavını kazanmak istiyorum. Bunun içinde aynı şekilde çalışacağım" diye konuştu.

"Yurt dışında okumak istiyorum"

8. sınıf öğrencisi İnci Yılmaz ise sınava gireceklere ders çalışmalarını ve kitap okumaları gerektiğini vurgulayarak, "Ben bu sınava soru çözerek hazırlandım. Liseyi büyükşehirlerde okumayı ve üniversiteyi ise yurt dışında okumayı istiyorum. Arkadaşlarıma ders çalışmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başarılarını ortaya koydular"

Ersi Yılmaz, öğrencilere başarılar dileyerek, "Uluslararası Kanguru Matematik ve Fen sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlara 90 ülkenin üzerinde öğrenciler katılıyor. Bizde okul olarak ilimizin sınav merkeziydik 7. sınıftaki öğrencilerimiz fen kategorisinde, 8. sınıf öğrencimiz ise Türkiye birincisi olarak finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz bu sınavda başarılarını ortaya koydular. Biz ortaokul kademesi olarak eğitimin en önemli noktalarından bir tanesinde bulunuyoruz. Mayıs ayında bu sınavın final aşaması var. Finalde öğrencilerime başarılar diliyorum. Her zaman onların yanlarındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel CÜ Vakfı Okulları'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika

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