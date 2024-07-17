Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner\'i ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı ve diğer yetkililerle birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Demirbaş, Yiğiner'i tebrik ederek başarılar diledi ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yiğiner ise seçimleri kazandıklarını ve Türkiye'nin her köşesine hizmet için çalışacaklarını ifade etti.

17.07.2024 20:30
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'e ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, dernek başkanları, oda temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Demirbaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Yiğiner'i tebrik ederek başarılar diledi.

Hemşehrilerinin önemli bir esnaf teşkilatının başında olmasından gurur duyduklarını belirten Demirbaş, "Başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Çubuklu hemşerileriniz olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

TŞOF Başkanı Yiğiner de yorucu bir maraton ardından seçimleri kazandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

Şunu bilin biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz. 24 saat telefonumuz açık. Allah'ın izniyle Türkiye'nin her köşesine hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Şükürler olsun çalışmanın meyvesini aldık. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Rabbim sizleri, esnaflarımızı mahcup edecek işler yaptırmasın bize. Güzel eserler bırakmak için çalışacağız."

Ziyaretin sonunda Başkan Demirbaş ve oda başkanları Yiğiner'e bazı hediyeler ile Çubuk'ta şehit olanların fotoğraflarının bulunduğu tabloyu hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti - Son Dakika

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