Çubuk'ta Kadınlar Günü İftarı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dezavantajlı kadınların meslek öğrendiği Çubuk Aile Destek Merkezi (Çubuk ADEM) üyeleri, iftarda bir araya geldi.

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kafede organize edilen iftara, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk ADEM Koordinatörü Zeynep Babacan ve üyeler katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadınlar bizim en büyük değerlerimiz. Bizi hayata getiren, canından çok değer veren, dünyanın en fedakar insanları. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Neşeli ise kadınların mutluluğunun dünyayı pozitif anlamda değiştirdiğini ifade ederek, "Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Mübarek ramazan ayınızı kutluyoruz. İnşallah Allah mutlu ve huzurlu bir şekilde bayrama da erişmeyi nasip eder. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun." diye konuştu.

Babacan da Çubuk ADEM üyelerinin bir araya gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.