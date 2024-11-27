Çubuk'ta Kar Manzarası

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçenin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı.

Özellikle yüksek kesimlerinin beyaza büründüğü ilçede meşe, ıhlamur, sarıçam, karaçam, kayın, dağ kavağı, meyve ağaçlarıyla çevrili Işık Dağı da karlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Tabiat Parkı da beyaza büründü.

Kış güzelliğini ve manzaralarını seyretmek için bölgeye giden ziyaretçiler de yürüyüş yaparak şehrin stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Karla kaplanan ağaçlar, kara yolu, kalp şeklinde bir krater göl olan Karagöl'ün beyazlar ve koyu yeşil içerisindeki ormanlık alandaki petrol mavisi görünümüyle oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.