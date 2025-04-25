Çubuk'ta Tarım Eğitimine Önem

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nde öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle, tarım sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor.

Çubuk'ta 25 yıldır mesleki eğitim verilen lisede yaklaşık 2 yıl önce açılan tarım bölümünde 20 öğrenci, tarım alanında bilgi, beceri, uygulama ve teknolojilere yönelik eğitim görüyor.

Sınıflarda gördükleri teorik eğitimleri, okul bünyesindeki 2 bin metrekare alanda kurulu serada pekiştirme imkanı bulan öğrenciler, toprağı üretime hazırlama, sebze ve bitki yetiştirimi, bakım, sulama, çapalama, hastalıklarla mücadele ve hasat gibi aşamaları uygulamalı öğreniyor.

Serada kış ve yaz sebzeleri yetiştiren öğrenciler, turşu başta olmak üzere vişne gibi meyve reçelleri de yapıyor.

Tarım Teknolojileri Alan Şefi Aysel Eskimez, AA muhabirine, öğrencilere sınıflardaki teorik eğitimin yanı sıra uygulama serasında çeşitli ürünlerin yetiştiriciliğini öğrettiklerini söyledi.

Tarım makineleri ve sulama sistemleri konularında da eğitimler verdiklerini anlatan Eskimez, şöyle devam etti:

"Öğrencileri 4 yıllık bir eğitim ve öğretimin ardından iş hayatına hazırlıyoruz. Bizim öğrencimiz 4 yıl bitirdiğinde teknisyen unvanını alıp memur olarak atanabiliyor. Biz derslerimizde ağırlıklı olarak organik tarım ve doğal tarımı öğretiyoruz. Bu artık ihtiyaç haline geldi ve bu sektörde kesinlikle hayatlarını idame ettirebilecek bir parayı kazanabilirler. Kendi ürettiklerini satarak hem ülke ekonomisine hem dünya ekonomisine, hem de kendi ekonomilerine katkı sağlayabilirler."

Okulda öğrenim gören öğrenciler Hüseyin Gök ve Emine Teke ile öğretmenler Yusuf Akbulut ve Kübra Kepez de açıklamalarda bulundu.