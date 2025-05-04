Çubuk'ta Yağmur İçin Dua - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk'ta Yağmur İçin Dua

Çubuk\'ta Yağmur İçin Dua

Çubuk'ta mahalle sakinleri, geleneksel yağmur duası ve şükür namazı yaptı. Kuraklık vurgulandı.

04.05.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinleri, şükür namazı kılıp yağmur için dua etti.

Dumlupınar ve Sünlü mahalleleri sakinleri, 100 yıldır "yağmur ve şükür duası" geleneğini sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi sakinleri, Dede mevkisinde şükür ve yağmur duası yaptı. Mahalle imamının yaptığı dua öncesi katılımcılar şükür namazı kıldı. Yemek ikramının ardından mahalleliler yağmur için dua etti.

Sünlü Mahallesi'nde de mahalle meydanında toplanan sakinlere, duanın ardından hazırlanan yemekler ikram edildi.

Yağmur dualarına katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, son dönemlerde yaşanan kuraklığa dikkati çekti.

Yapılan duaların ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olmasını dileyen Demirbaş, "Bugün tabii son dönemdeki kuraklık hepimize etkiliyor. Özellikle ilçemizde hem içme suyu olarak hem de tarım arazileri açısından çok etkiliyor. Allah hem afetlerden korusun hem de bereketli bol yağışlar nasip etsin." diye konuştu.

Allah'ın bol yağmur vermesini dileyen mahalle sakinlerinden Bilal Tiftikçi, "Allah bereketimizi artırsın." dedi.

Kurbanları bir gün önce kestiklerini aktaran Sünlü Mahallesi Muhtarı Hikmet Yücel, "Hep birlikte yağmur duası yaptık ve sonrasında katılan tüm davetlilerle yemeklerimizi yedik. Duamıza katılmak için gelenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Baki Demirbaş, Dumlupınar, ankara, Güncel, Yaşam, Dünya, Tarım, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Yağmur İçin Dua - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:26:15. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Yağmur İçin Dua - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.