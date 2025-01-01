Çubuk\'ta Yeni Yıl Ziyaretleri

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, görevi başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yılı kutladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Demirbaş'ı İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım karşıladı.

Burada konuşan Demirbaş, 2025 yılının ilçeye ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "Halkımızın güveni, huzuru için 24 saat çalışan tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Çubuk- Ankara yolundaki polis uygulama noktası ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi çalışanlarını da ziyaret eden Demirbaş, personelin yeni yılını kutladı.

Ardından taksi duraklarında vatandaşlarla sohbet eden Demirbaş, esnafın yeni yılını ve üç aylarını tebrik etti.

Ziyaretlere, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.