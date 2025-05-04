ÇUDEF Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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ÇUDEF Genel Kurulu Yapıldı

ÇUDEF Genel Kurulu Yapıldı

Fuat Tuyan, ÇUDEF başkanı olarak yeniden seçildi; ilçedeki bir yatırım müjdelendi.

04.05.2025 19:21
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Çubuk Dernekler Federasyonunun (ÇUDEF) 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda başkanlığa Fuat Tuyan yeniden seçildi.

Çubuk Belediyesi toplantı salonundaki kurula, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve delegeler katıldı.

Tuyan, açılışta yaptığı konuşmada, "İlçemizdeki tüm canları ve sosyo-kültürel grupları bir araya getirerek sinerji oluşturduk. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hepsini yaratılmışların en şerefli insan olduklarına iman ederek ilçemizde kardeşlik çatısı oluşturma hedefinden hiç sapmadık. Bir başka düsturumuz ise kırmadan kopartmadan, gerginlikler yaratmadan, tümüyle sempatik ilişkilerle ortak problemlerimize birlikte çözüm bulmak oldu." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de sivil toplum kuruluşlarının da memleket için çalıştığını vurgulayan Yegin de "Hepimiz memleketimiz daha iyi olsun, milletimiz daha iyi olsun diye çalışıyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ÇUDEF'te yaptığı görevleri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"ÇUDEF benim için bir okul, bir aile oldu. Hepimizin derdi memleketimiz ve kardeşliğimizdir. İlçemiz her alanda büyüyor. Büyük müjdeyi paylaşmak isterim. Melikşah Mahallemizde huzurevinin yandaki 200 bin metrekarelik alana Kızılay Genel Başkanlığımız tarafından dünyada sayılı olacak kan plazmasından ilaç üretecek yaklaşık 500 bin avroluk yatırım yapılacak. Üç yüzden fazla mühendise istihdam sağlayacak tesisi ilçemize hayırlı olsun."

Programda, siyasi parti ilçe başkanları da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇUDEF Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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