Cudi Dağı'nda PKK'ya Operasyon - Son Dakika
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Cudi Dağı'nda PKK'ya Operasyon

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Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

18.12.2024 10:33
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(ŞIRNAK) - Güvenlik güçlerince Şırnak'ın Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatları ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 1 adet AT-13 METİS tanksavar ısı güdümlü füze, 4 adet METİS güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 adet lav silahı,1 adet RPG-7 roketatar silahı,1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek, 3 adet PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cudi Dağı'nda PKK'ya Operasyon - Son Dakika

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