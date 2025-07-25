HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Çukurca ilçe merkezine gece saatlerinde inen bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etrafta dolanan ayılar, çöplükte yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşların ayılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Haber: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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