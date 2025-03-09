Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Tarihi Kale Evleri'nde düzenlenen etkinliğe kadınlar ilgi gösterdi.
Türkçe ve Kürkçe türkülerin seslendirildiği etkinlikte, kadınlar halay çekerek eğlendi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı, pasta kesildi.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Dünya Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
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