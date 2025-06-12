Çukurca'da Su Sporları Projesi - Son Dakika
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Çukurca'da Su Sporları Projesi

12.06.2025 11:40
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Çukurca, su sporları merkezi olacak. Yeni tesisler ve bungalovlarla turizm geliştirilecek.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu kenarında hayata geçirilen projeyle bölgenin su sporları potansiyelinin değerlendirilmesi, lisanslı sporcuların yetiştirilmesi ve turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

Irak sınırında yer alan ve son yıllarda düzenlenen festivallerle adından söz ettiren Çukurca'da turizmin gelişmesi, doğa ve su sporları potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Çukurca Kaymakamlığınca ilçenin su sporları merkezi haline gelmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve bölge halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla "Su Sporları Projesi" hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen proje çerçevesinde Narlı köyündeki Zap Suyu kenarında bin metrekarelik alan oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Çukurca Belediyesi ve İl Özel İdaresinin desteğiyle başlatılan çalışmalarda ilk başta 35 metrekarelik 5 bungalov kuruldu.

Çalışmalarında sona gelinen bungalovlar kısa süre sonra yerli ve yabancı turistler ile sporcuların hizmetine sunulacak.

Proje kapsamında rafting ve kano branşlarında kullanılan tüm ekipmanların bulunduğu su sporları tesisinin de kurulacağı bölgede, ulusal su sporları yarışlara ev sahipliği yapılacak, yeni antrenör ve profesyonel sporcular yetiştirilecek.

Düzenlenecek yarış ve etkinliklerle yöre sakinlerinin de zaman geçirebileceği alanın ilçenin tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

"Rafting Türkiye Şampiyonası'nı burada yapmayı planlıyoruz"

Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, Zap Suyu'nun yöre için değerli olduğunu söyledi.

İlçede tesisleşmeyi sağlamak istediklerini belirten Kumcu, "Rize Fırtına Deresi, Manavgat Şelalesi neyse Zap Suyu da odur. Amacımız biraz daha tesisleşmeyi sağlayarak Zap Suyu'nu rafting ve su sporlarının merkezi haline getirmek. Proje içinde birçok alan var. Bungalov evler bu kalemlerden sadece biri. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya genç sporcularımızı getirerek konaklamalarını, buranın doğal güzelliklerini görmelerini sağlamayı ve aynı zamanda milli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İlçeyi su sporlarında söz sahibi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:

"Buraya gelecek sporcular, ailelerimiz ve turistler konaklayabilecek. Çadır kamp alanı yapacağız. Bir tribünümüz olacak. Rafting başlangıç alanımız olacak. Rafting ve kano botları alınacak. Burada rafting eğitimleri olacak. Hocalarımız bir yıl boyunca öğrencilerimize eğitim verecek. Amacımız bu branştaki faaliyetlere ara vermeden burayı rafting sporunun merkezi haline getirmek. Tesisleştirmeden bazı şeyler olmuyor. Valimiz Sayın Ali Çelik de hem ilçemize hem projemize büyük destek veriyor."

Kumcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çukurca çok acılar görmüş. Çukurca, ismi anıldığı zaman insanların aklına hep acı geliyor ama artık ilçede festivaller, konserler, su sporları, farklı spor dalları konuşuluyor. Amacımız hem bu algıyı değiştirmek hem de insanların buraya gelip huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak. Türkiye'mizde, Çukurca'mızda huzur var. Bu sene bu tesisle festival kapsamında Rafting Türkiye Şampiyonası'nı burada yapmayı planlıyoruz. Bu projenin ilçemize, gençlerimize, ilimize değer katacağını düşünüyorum."

Mert Kumcu, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne, Vali Ali Çelik'e, DAKA'ya, İl Özel İdaresine ve Çukurca Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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