Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, arıların yuva yaptığı dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip yardımıyla sarkarak bal topladı.
İlçeye bağlı Kavaklı köyüne giden arıcılar, saatlerce süren tırmanışın ardından kovanlardan kaçan arıların yaptığı yuvaları tespit etti.
Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda bulunan yuvalara ip yardımıyla sarkan, bazılarına merdiven yardımıyla ulaşan arıcılar, petekleri bulunduğu yerden çıkardı.
Kaya balının zorlu hasadı, dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Zorlu Bal Hasadı - Son Dakika
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