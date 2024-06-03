Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'nden Ürün Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'nden Ürün Sergisi

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi\'nden Ürün Sergisi

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılanların yaptığı ürünler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide sergilendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer, kursiyerlere ve öğreticilere teşekkür etti.

03.06.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılanların yaptığı ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yaptığı ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, kursların açılmasında, ürünlerin yapılmasında emeği geçen kursiyer, öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

Sergiye, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, usta öğreticiler, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, Çukurca, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'nden Ürün Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'nden Ürün Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement