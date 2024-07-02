Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma töreninde konuştu

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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında yaşamını yitirenler için düzenlenen anma töreninde, "Madımak'ın yangını hiç sönmedi ve asla sönmeyecek. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Adana Alevi Platformu öncülüğünde Çukurova Madımak Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması ve anma etkinliğinde katılımcılar, hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulundu. Anmaya katılan Başakn Kozay, şunları kaydetti:

"Bundan tam 31 yıl önce Madımak'ta hepimizi insanlığımızdan utandıran bir vahşete tanık olduk. Fikirleri, yaşam felsefeleri farklı olduğu için bu ülkenin aydınları diri diri yakılarak katledildi. Yaşadığımız acılar, yüreğimizdeki yangın hiç sönmedi, sönmeyecek. Madımak'ın yangını hiç sönmedi ve asla sönmeyecek. Katliamda yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Adana Alevi Platformu Sözcüsü Cafer Boyraz ise Madımak'ta yaşananların sıradan bir olay olmadığının altını çizerek, "Katliamın 31.yılında demokratik, özgür, eşit, halkların kardeşçe yaşadığı bir ülke mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından parktaki anıta karanfiller bırakıldı.