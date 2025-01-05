Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "Cumhuriyet Değerlerine Sonsuza Kadar Sahip Çıkmak, Atatürk'ün Çocukları Olarak Bizlerin Boynunun Borcudur"

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(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk ilkelerine bağlılık, Cumhuriyet değerlerine sonsuza kadar sahip çıkmak, Atatürk'ün çocukları olarak bizlerin boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Adana'nın kurtuluş bayramını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kozay mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sonrası Suriye Cephesi'nden dönerken bir süre Adana'da kalmış ve buradan telgrafla İstanbul Hükümetini ülkenin işgal edileceği yönünde uyarmıştır. Bu süre içinde işgale karşı koymak için de neler yapılabileceği hususunda fikirler üretmiştir. 19 Mayıs 1919'da emperyalist işgalci güçlere karşı Kurtuluş Savaşı başlatan Büyük Önder, mücadelenin ilhamını Adana'da almış ve bu durumu da 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' sözleriyle ifade etmiştir.

Mustafa Kemal liderliğindeki Ankara hükümeti Anadolu'nun her köşesinde düşmana karşı destansı bir mücadele verirken, Adana'nın yiğit evlatları da büyük kahramanlık göstererek şehrini Fransızlara bırakmamış, bundan 103 yıl önce 5 Ocak 1922'de Adana'yı işgalcilerden temizlemiştir. Bundan dolayıdır ki 5 Ocak Adana'nın bayramıdır. Her 5 Ocak'ta bu gururu artan bir coşkuyla kutluyoruz.

Atatürk'e düşmana karşı direnme ilhamını veren Adana, Büyük Önder açısından büyük önem taşımaktadır. Adana; Büyük Önder'in İstanbul'dan sonra en çok ziyaret ettiği şehirdir. Adanalılar olarak bizler de Büyük Önder'in bize işaret ettiği 'Muasır Medeniyet' seviyesine ulaşmak için çok çalışmak zorundayız. Atatürk ilkelerine bağlılık, Cumhuriyet değerlerine sonsuza kadar sahip çıkmak Atatürk'ün çocukları olarak bizlerin boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Adana'nın Kurtuluş Bayramını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."