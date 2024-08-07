Çukurova'da Su Sorunu: Çiftçilere Ekim Yasağı - Son Dakika
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Çukurova'da Su Sorunu: Çiftçilere Ekim Yasağı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çukurova'da sulama birlikleri tarafından çiftçilere gönderilen 'ekim yapmayın, su yok' uyarısına tepki gösterdi. Bulut, su sorununun nedeni olarak iktidarı eleştirdi ve tarımda yaşanan zor döneme dikkat çekti.

07.08.2024 17:26
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da sulama birlikleri tarafından çiftçiye gönderilen 'ekim yapmayın, su yok' uyarısına tepki gösterdi. Bulut,"Yıllardır yapılan tüm uyarılara rağmen su konusunda gerekli yatırımların yapılmaması ve mevcut suyun yönetilememesi nedeniyle Türkiye'nin en verimli ovalarından Çukurova'da su bitti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çukurova çiftçisine gönderilen su kullanım yasağı üzerinden iktidarı sert ifadelerle eleştirdi. Bulut, "Çukurovalı çiftçiye 'ekim yapmayın, su yok' deniliyor. Dünya su sorununa çözüm ararken, bizde partili Cumhurbaşkanı vatandaşlarına hakaret etme ve yeni yasaklar getirme noktasında çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin tarımda en zor dönemini yaşadığını ifade eden CHP'li Bulut, "Bu ülkede ne kadar sorun varsa sebebi mevcut iktidardır" diyerek şöyle konuştu:

"Yaşar Kemal Çukurova'mızı romanlarında betimlerken, Sarı Sıcak'ta sulama kanallarına yer vermiştir. Çünkü Çukurova'nın bu bereketli topraklarına can veren bu kanallardan akan sudur, yer altındaki kaynaklardır. Ancak son senelerde en çok konuşulan bu bölgedeki susuzluktur. Aslında bu tüm dünyanın meselesi gerek iklim krizi gerekse küresel ısınma su sorunu geliyor diye sürekli gündem ediliyor. Ancak Türkiye'de her şeyden bir haber plansız, programsız bir hükümetimiz var.

Başından beri söylüyoruz bugün ortaya çıkan tüm sorunların birincil kaynağı bugünkü iktidardır. Bugün bir fenalık yaşanıyorsa bu iktidarın plansızlığı ve programsızlığı nedeniyledir. Belli ki tüm dünya su sorununu konuşuyor, tarımda yaşanan sorunu konuşuyor. Türkiye'de de bu sorun en başından beri var. Türkiye su fakiri bir ülke. Türkiye tarım girdileri geçmiş dönemlerde çok düşük iken bugün en pahalı ürünlerimiz tarım ürünleri. Geçim sıkıntısı yaşanıyor, ekonomik sorun gelir adaletsizliğini yaratmış durumda. Tüm bunlar varken planlama ve programlama yapması gereken iktidar aksine yumurta kapıya geldiğinde kararlarını açıklıyor. Şimdi de Çukurova'daki, 'bölgede soğan ekmeyin' diyerek su girdilerini artıran ürünleri yasaklamış durumda. Bunu en başta planlasaydınız. Bir tarafta çiftçi geçimini sağlayamıyorken bir tarafta bu yasaklarla uğraşıyor. Bu ülkede ne kadar sorun varsa sebebi sizsiniz. Bu ülkede sorunların kaynağı olmayan, sorunların mağduru olanları tekrar bu yasaklarla mağdur edeceksiniz. Tüm dünya küresel ısınmayla, sanayi 4.0 ile uğraşırken, bu konuda yeni ne yapılabilir diye sürekli gündem oluştururken, biz de ise partili Cumhurbaşkanı başın zat vatandaşlarına hakaret etmekte ve yeni yasaklar getirme noktasında çalışıyor. Şayet bu planlama yapılmaz ise yine günü birlik, vizyonsuz, bir yönetim yapılırsa bu; ülkenin doğal kaynaklarına, vatandaşına, çiftçisine, esnafına ihanet etmek olur, gelir adaletsizliğini körüklemek olur."

Çukurova\'da Su Sorunu: Çiftçilere Ekim Yasağı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova'da Su Sorunu: Çiftçilere Ekim Yasağı - Son Dakika

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