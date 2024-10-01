Culiacan'da Polis Silahlarına El Konuldu

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MEXICO Meksika ordusunun, uyuşturucu çetelerinin yol açtığı şiddet olaylarının yaşandığı Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da ruhsat ve seri numaralarının incelenmesi için yerel polisin silahlarına el koyduğu bildirildi.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Culiacan'da Sinaloa uyuşturucu kartelinin neden olduğu şiddet olaylarının çözülmesi talebiyle yapılan protestoların ardından açıklama yaptı. Rocha, Meksika ordusunun silahlarına el koyduğu yaklaşık 1000 kişilik yerel polis gücünün sokaklardan çekileceğini duyurdu.

Polislerin silahları teslim edilip görevlerine dönmelerine kadar bölgede asker, eyalet polisi ve Ulusal Muhafızların görev alacağını bildiren Rocha, silahların ruhsat ve seri numaralarının incelenmesi için el konulmasının rutin bir kontrol değil, "istisnai" bir durum olduğunu söyledi. Rocha, bu durumun yakında sona ermesini umut ettiklerini ifade etti.

AP haber ajansına göre, ordu daha önce de benzer uygulamalar yapmıştı. Ordu, zaman zaman uyuşturucu çeteleriyle hareket ettiğinden ve kayıtsız silah taşıdığından şüphelenilen bazı yerel polislerin silahlarına el koymuştu.

Meksika ordusu, 2018'de Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca şehrinde belediye zabıtasının silahlarına el koymuş ve bu önlemin "güvenilir güvenlik güçleri" sağlamak için yapıldığını bildirmişti.

"Culiacan Valiente" isimli grup liderliğinde yaklaşık 1500 kişi, 29 Eylül'de "Sokaklarımızı geri alın!" yazılı pankartlarla Culiacan'da şiddet olaylarının çözülmesi talebiyle protesto düzenlemişti.

Sinaloa eyaletinde "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasında çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların çeteler arasındaki bölgesel hakimiyet mücadelesi olduğu tahmin ediliyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu Garcia ile örgütün diğer kurucusu Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındığını açıklamıştı. 27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia tutuklanmıştı.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.