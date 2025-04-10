CultureCIVIC Hibe Programı Başvuruları Başladı

(İSTANBUL) - Avrupa Birliği destekli CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki yerel projeler hibe programı için başvurular başladı. Sergi, atölye-seminer-sempozyum, konser, performans, tiyatro prodüksiyonu, eğitim programları, gazetecilik ve belgeselcilik gibi alanlarda yapılacak başvurular, 20 Mayıs 2025'e kadar devam edecek.

Avrupa Birliği destekli CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Goethe-Institut İstanbul yürütücülüğünde, kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını, sanatçıları, inisiyatifleri ve aktivistleri desteklemeye devam ediyor.

2021 yılında başlatılan program, bu yıl ikinci dört yıllık dönemine girerken, ilk açık çağrısını Yerel Projeler Hibe Programı için yaptı. Başvurular, Goethe-Institut'un Hibe Başvuru Portalı üzerinden alınmaya başlandı.

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan projelere fon sağlayan Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye'de kültür ve sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor, kültürel diyalog, toplumsal katılım, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin desteklenmesine katkı sağlıyor.

Hibe programına başvurulabilecek projeler arasında sergi, atölye-seminer-sempozyum, konser, performans, tiyatro prodüksiyonu, eğitim programları, gazetecilik ve belgeselcilik gibi pek çok kültürel etkinlik yer alıyor. Başvurular, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.