Cumartesi Anneleri 1032. Hafta Eyleminde

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(İSTANBUL) - Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı'nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları bu hafta da meydandaydı. Kayıp yakınları 1032. haftada, 1992 ve 1994 yılında gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Ayhan ve Ali Efeoğlu kardeşlerin akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kayıp yakınlarının yılın ilk cumartesi günü yaptıkları açıklamayı Efeoğlu ailesi adına Oya Ersoy okudu. Açıklamada yeni yıl temennisi olarak kayıpların bulunması istendi ve "Biz de bu yıla, kayıplarımıza ve adalete ulaşma umuduyla giriyoruz. 2025'in bizi kayıplarımıza, ülkemizi barışa, adalete ve huzura yaklaştırmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Basın açıklaması şöyle:

2025'de de bizi Galatasaray Meydanı'ndan ayıran polis bariyerlerin önündeyiz. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, Galatasaray Meydanı üzerindeki kısıtlama biçim değiştirerek devam ediyor. 2025'deki ilk buluşmamızda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, hukuka ve Anayasa'ya itaat yükümlülüğünü hatırlatıyor ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan Galatasaray'daki sınırlama uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. İktidara, inkar ve cezasızlığa son vererek, gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerini açığa çıkarmasını, suçun faillerini cezalandırmasını ve yargının intikamcı siyasi niyetlere araç edilmesinin yol açtığı hukuk sistemindeki ağır tahribata son vermesini talep ediyoruz.

"Failleri zamanaşımı zırhıyla korunan Feriha ve Osman Efeoğlu'nun Galatasaray'daki sesiyiz"

Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet haline gelmesi ancak hukuk pratiğinin, hukuk devletine uygun şekilde işlemesiyle mümkündür. Bizim Galatasaray'daki varlığımız, Türkiye'de hukuk pratiğinin doğru işlemediğinin en önemli kanıtıdır. 1032.haftamızda, iki yıl arayla iki evladı gözaltına alınarak kaybedilen ve failleri zamanaşımı zırhıyla korunan Feriha ve Osman Efeoğlu'nun Galatasaray'daki sesiyiz. Efeoğlu Ailesi'nin oğulları Ayhan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ali İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Ayhan 6 Ekim 1992 tarihinde, öğrencisi olduğu üniversitenin önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Onu devletin ilgili tüm kurumlarına soran ailesine gözaltında olmadığı cevabı verildi.

Ayhan'ın gözaltında kaybedilmesinden iki yıl sonra kardeşi Ali de 5 Ocak 1994 tarihinde İstanbul Pendik civarında gözaltına alındı. Ayhan'ı bulamayan aile, bu sefer Ali'nin akıbetini öğrenmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ancak Ayhan ve Ali Efeoğlu'nun kaybedilmesi ile ilgili etkin soruşturma yürütülmedi ve soruşturmalar zamanaşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı ile kapatıldı. 2011 yılında, eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın, Ayhan Efeoğlu'nun gözaltındayken işkence ile öldürüldüğüne tanık olduğunu açıkladı. 'Onu bizzat ellerimle gömdüm' diyerek, Ayhan Efeoğlu'nu işkence ile sorgulayan ve bedenini kaybeden polislerin isimlerini verdi.

"Ceza adaletini sağlayacak nitelikte bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadı"

Bu itiraflar sonrasında, savcılığa baş vuran Efeoğlu Ailesi, dosyanın yeniden açılıp etkin ve bağımsız bir soruşturma yapılarak oğullarının gömüldüğü yerin tespit edilmesini talep etti. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 8 polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Ayhan Çarkın'ın ifadelerinden sonra oğullarının kollukta öldürüldüğünün netlik kazandığını belirterek İçişleri Bakanlığı hakkında manevi tazminat davası açtı. Bakanlık mahkemeye gönderdiği cevapta; kayıp olduğu iddia edilen kişilerin kabirlerinin İstanbul'da olması ve soruşturmanın İstanbul'da yapılması nedeniyle dosyanın İstanbul'a gönderilmesi talebinde bulundu. Tüm bunlara rağmen, bugüne kadar maddi gerçeği açığa çıkartacak, ceza adaletini sağlayacak nitelikte bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadı. Ayhan ve Ali Efeoğlu kardeşlerin akıbetlerinin açıklanması ve adaletin sağlanması talebimizde ısrar ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin; Ayhan ve Ali Efeoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."