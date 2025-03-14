Cumartesi Anneleri'ne beraat kararı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 30 yıldır mücadele eden ve 2018 yılındaki 700. Cumartesi Anneleri buluşmasında polisin müdahalesiyle karşılaşan 46 kişi hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verildi.

12 Eylül darbe süreci ve sonrasında yaşanan gözaltında kayıpların bulunması amacıyla 1995 yılında Galatasaray Meydanı'nda başlayan ve bugüne kadar aralıklarla devam eden Cumartesi Anneleri'nin 2018 Ağustos'unda gerçekleştirilmeye çalışılan 700. Hafta buluşmasına polis müdahale etmişti. Gözaltına alınan 46 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" dava açılmıştı.

Davanın 15. duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma daha geniş ve uygun olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşma öncesi adliye önünde yapılan açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Gökçek, Türkan Elçi, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, DEVA Partisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri, TİHV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Bakkalcı, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, KESK İstanbul Şubeler Platformu temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Duruşmayı da ABD, Hollanda ve Fransa Konsolosluğu'ndan temsilciler, avukatlar izledi.

Savcı beraat istedi

10 Ocak 2024 tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, atılı suçun maddi unsurlarının somut olarak oluşmaması nedeniyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verilmesini istedi. Mütalaaya ilişkin görüşlerini bildiren sanıklar ise suçlamayı reddettiler aslen kayıp olan yakınlarının bulunmasını istediler. Mütaalaya karşı beyanda bulunan Besna Tosun, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Jiyan Tosun da "Aslında beraatimi de talep etmiyorum. Yargı makamlarının kayıp yakınlarına bir adalet borcu var" dedi.

Tüm sanıklara beraat

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm yargılananların beraatına karar verildi. Müdahale sırasında polislerin yaralandığı iddiasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak re'sen soruşturma yürütebileceğini belirten mahkeme, savcının bu talebinin reddine hükmetti.