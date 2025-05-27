Cumartesi Anneleri'nin 30. Yılı

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın haftalık protestolarının 30. yıl dönümüne ilişkin yeni bir acil eylem başlattı. Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, protestoların yıl dönümüne ilişkin olarak, "Cumartesi Anneleri'nin protestosu baskılara, kötü muamele ve yargılamalara rağmen, Türkiye'deki insan hakları savunucularının azim ve kararlılığının sembolüdür" dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın haftalık protestolarının 30'uncu yıl dönümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye yetkililerinin Galatasaray Meydanı'ndaki barışçıl protestoya yönelik hukuksuz kısıtlamalarının derhal kaldırması ve Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın toplanmalarına izin vermesi gerektiği belirtildi.

"Protesto hakkının güçlü küresel sembolü haline geldiler"

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, yıl dönümü açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimi zaman biber gazı, tazyikli su ve diğer türde polis şiddetinin yanı sıra keyfi gözaltılara ve haksız davalara maruz kalmalarına rağmen daima barışçıl bir biçimde toplandılar. Onlarla dayanışma içindeyiz. Cumartesi Anneleri, kendilerinin ve destekçilerinin, yetkililerin baskıları karşısında dahi savunmaya devam ettikleri barışçıl protesto hakkının önemini gösteren güçlü bir küresel sembol haline geldi. Cumartesi Anneleri'nin protestosu baskılara, kötü muamele ve yargılamalara rağmen, Türkiye'deki insan hakları savunucularının azim ve kararlılığının sembolüdür. Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Galatasaray Meydanı'ndaki protestosuna yönelik hukuksuz kısıtlamaların derhal kaldırılması için dünyanın dört bir yanından yapılan çağrılara katılıyoruz."

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, yetkililere Galatasaray Meydanı'nı protestoculara açma çağrısı yapan yeni bir acil eylem başlattı. Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1980 askeri darbesinden sonra ve 1990'lardaki olağanüstü hal döneminde gözaltında zorla kaybedilen ve öldürülen yüzlerce kişinin akıbeti ve nerede olduğunun soruşturulması talebiyle Galatasaray Meydanı'ndaki barışçıl toplanmalarına 27 Mayıs 1995'te başladı.