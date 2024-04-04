"Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet\'in sandığından CHP çıktı

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İsmailağa Cemaati ile yaşadığı kavga ile gündemde olan Cübbeli Ahmet, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

SANDIKTAN CHP ÇIKTI

Cübbeli'nin oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu'nda 1104 numaralı sandığın büyükşehir sonuçları dikkat çekti. CHP'ye 130 oyun çıktığı sandıktan AK Parti'ye 104 oy çıktı. İlçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP, AK Parti'ye fark attı.

CÜBBELİ AHMET PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etmişti.

"ÜLKEYİ BUNLARA MI TESLİM EDELİM"

Ünlü söz konusu videoda şunları söyledi; "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur.

"GÜNAHKAR OLUR AZABA GİDERLER"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."