Cumhur İttifakı\'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracının yangını hakkında açıklama yaptı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, 'Yangın inceleniyor' dedi. Vali Doruk, yangının motordan elektrik kaynaklı olduğunu belirtti ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Çekici ve makam aracı kullanılamaz hale gelmiş ve inceleme için parka çekilmiştir.