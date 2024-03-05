Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnafın ve vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmeleri halinde yapacakları değişimlerden ve projelerden bahsetti.
Meltem Mahallesi Muhtarı Muazzez Kaval ile Yıldız Mahallesi Muhtarı Süleyman Karakuş'u ziyaret eden Manavoğlu, mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.
Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftarla buluştu.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonla bahisli köpek dövüşleri organize eden 30 kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 15 köpek koruma altına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, 'Yangın inceleniyor' dedi. Vali Doruk, yangının motordan elektrik kaynaklı olduğunu belirtti ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Çekici ve makam aracı kullanılamaz hale gelmiş ve inceleme için parka çekilmiştir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisine çalıştığı tespit edilen 7 şüphelinin 'Köstebek-2' operasyonuyla yakalandığını bildirdi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde, dinlenme cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Sarıkaya, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve birlikte oynadıklarında başarılı olabileceklerine inandıklarını belirtti.
Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüphelilerin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 4,55 gram esrar, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ve 46 sentetik hap ele geçirildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir market çalışanıyla yaşanan tartışma sonrasında polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür yardımcısı, görevinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma sonucunda müdür yardımcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca, sendika disiplin kurulu tarafından ihraç kararı alınan müdür yardımcısının ihraç süreci devam ediyor.
Zonguldak'ta düzenlenen okul sporları bilek güreşi genç A grup yarışmalarında Düzceli sporcular başarılı performans sergiledi. Yunus Emre Üstünel ve Berrak Dilay Top, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçına galibiyet almak için gittiklerini söyledi. Sarıkaya, takımın Avrupa hedefine odaklandığını ve birlikte mücadele ettiklerinde başarılı olduklarını belirtti. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını ve kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?