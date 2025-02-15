Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: "Ukrayna'da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu tekrar ortaya kondu"

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşta, Rusya masada olmadan yapılacak müzakereden sonuç elde edilemeyeceğini savunduğunu hatırlatarak, "Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC25) katılan Kılıç, Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıç, konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığını belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, uluslararası aktörlerin bir araya geldiği ve değerlendirmelerde bulunduğu konferansta diğer ülkelerin temsilcileriyle yoğun görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Konferansta, Ukrayna'da devam eden savaşın, Orta Doğu'daki durumun ve İsrail- Filistin arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceğinin masaya yatırıldığını anlatan Kılıç, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel sorunlara müdahalesi ve desteğinin de gündeme geldiğini söyledi.

"Çok hızlı bir dönemden geçiyoruz"

Kılıç, konferansta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladığını hatırlatarak, "Burada konuşulan konulardan birisi de oydu. Çok hızlı bir dönemden geçiyoruz. Burada hem üst makamlar olarak görüşmeler oluyor hem de yan görüşmeler gerçekleştiriliyor. Birtakım kulis istişareleri, görüşmeleri ve yıl içerisinde telefonda görüştüğünüz, sürekli temas halinde olduğunuz ama yüz yüze görüşmeler yapamadığınız müttefiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla görüşme imkanı oluyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump yönetiminin, Avrupa olmadan Ukrayna'da barış için Rusya ile müzakereler yürütmesine ilişkin Kılıç, "Bugünlerde çok hızlı gelişen birtakım fikirlerin, düşüncelerin ortaya konduğu ama sonra onların üzerinde müzakere yapıldığı bir zamandan, bir ortamdan geçiyoruz. Aslında konunun pek de öyle olmadığı ama Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünüldü. Zaten bunun da yapılması taraflarca dile getirildi. Yoğun bir dinamik müzakere ve diplomasi sürecinden geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu"

Kılıç, Türkiye'nin, Rusya masada olmadan yapılacak müzakerenin sonuç vermeyeceğini savunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız da savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkesin sağlanması için, sürdürülebilir ve adil bir barışın meydana gelmesi için devreye girdi. 'Barışın kaybedeni olmaz' bakış açısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak bu noktada çalışmamızı yaptık. Biraz evvelki görüşmelerin bazılarında ve açık hitaplarda Rusya'yla görüşmenin gerekliliğine vurgu yapıldı. Bu görüş neredeyse her görüşmede dile getiriliyor ve açıkça dillendiriliyor. Bizim ilk günden itibaren söylediğimiz Rusya, masada olmadan yapılacak müzakereden, çalışmadan sürdürülebilir bir sonuç elde edilemeyeceği yönünde. Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde savaşların sona erdiği ve insanların hayatının normale döndüğü sürdürülebilir, adil bir barışın ulaşılabilir olacağı noktada ortak bir mutabakata varılsın."

Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir gün öncesinde yaşanan saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının durumlarını takip ettiklerini belirtti.