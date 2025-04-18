Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali'miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle Yedikule Hisarı'nda yapılan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde, kültür, tarih ve medeniyetin şahikalarından İstanbul'da böylesine önemli bir programın yapılmasını son derece önemli bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra farklı kıtalardan, ülkelerden ve şehirlerden programa katılan sanatçılara "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, geleneksel sanatları tüm zarafeti, derinliği ve olanca birikimiyle bugünlere taşıyan 3. Yeditepe Bienali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali'miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Her biri kendine özgü motifler ve izler taşıyan bu eserler Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camisi mahzeni ve Sirkeci Garı ambarlarında milletimizle buluşacak. Böylelikle kültür ve sanatın evrensel birikimi yerel üslup ve özellikleriyle birlikte İstanbul'da sergilenecek. Üç kıtanın kalbi yaza doğru yol aldığımız bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle birlikte daha da renklenecek, inşallah daha da canlanacak." diye konuştu.

Bienalin ülke ve kültür sanat camiası için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, kıymetli eserleriyle bienale katkı veren tüm sanatçılara ve programı organize edenlere şükranlarını iletti.

"Bugün sadece bir kültür-sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz, medeniyetimizin asırlara sarih estetik anlayışını, sanat geleneğini, kültürel hafızasını yeniden yorumlamanın, tekrar gün yüzüne çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz." diyen Erdoğan, Yeditepe Bienali'ni bu coğrafyanın ruhunu taşıyan klasik Türk sanatlarını, günün kültür ve sanat iklimiyle buluşturan çok değerli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

"Biz çiniyle konuşan, hatla anlatan, ebruyla dua eden, tezhiple sabrı resmeden bir milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu programa ilham veren kültür ve sanat hazineleri bizim kim olduğumuzun, nereden geldiğimizin, nasıl bir maziyi tevarüs ettiğimizin en güzel nişanelerinden biridir. Biz çiniyle konuşan, hatla anlatan, ebruyla dua eden, tezhiple sabrı resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle de gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin izdüşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. Bu akisler, 3. Yeditepe Bienali'nde, göz bebeğimiz İstanbul'un farklı köşelerinde iki ay boyunca inşallah tekrar ihya edilecek, kültür ve sanat hazinemiz farklı veçheleriyle bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bienal kapsamında üç farklı mekanda sergilenecek her bir eser geçmişle bugün ve gelecek arasında kurulan bir köprü olacak, medeniyetimizin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu kapıdan geçen herkes sadece bir sanat eserine değil bir hikayeye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacaktır."

(Sürecek)