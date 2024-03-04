Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni havasında geçmesini hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni havasında geçmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin demokrasi şöleni havasında geçmesi için kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

04.03.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni havasında geçmesini hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
15:41 ABD polisi, annesini bıçakla rehin alan genci tek kurşunla öldürdü ABD polisi, annesini bıçakla rehin alan genci tek kurşunla öldürdü
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 19:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni havasında geçmesini hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement