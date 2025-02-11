- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Endonezya'da sevgi seli
JAKARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jakarta'da kalacağı otelin önünde Endonezyalılar tarafından coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelin önünde Endonezyalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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