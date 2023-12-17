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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması toplantısı için Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

17.12.2023 - 15:12,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması toplantısı için Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce'deki il başkanlığına geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI\'NDA
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA - Son Dakika
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