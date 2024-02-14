Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve insani yardımlar Gazze'ye öncelik veriyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve insani yardımlar Gazze'ye öncelik veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve insani yardımlar Gazze\'ye öncelik veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir dedi.

14.02.2024 17:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir"

Kaynak: AA

Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve insani yardımlar Gazze'ye öncelik veriyoruz - Son Dakika
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