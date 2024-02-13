Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, resmi temaslarda bulunmak üzere bir araya geldi.

13.02.2024 12:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Kaynak: DHA

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