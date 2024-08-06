Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

06.08.2024 19:14
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SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulup yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı belirtilirken, sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildiği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı kapsamında; Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi, Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, Akıncı ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri, ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri, envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve milli imkanlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler, komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler, Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri, Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri, ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi görüşülerek karara bağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, milletin ve devletin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandığı ve yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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