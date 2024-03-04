Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık"
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Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak değerlendirilen 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor. Seçim çalışmalarını AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte sürdürüyor.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
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