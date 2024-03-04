Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cari denge açığında büyük bir iyileşme kaydettiğini belirtti. Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde bir iyileşme sağlandığını ifade eden Erdoğan, bu durumun Türkiye ekonomisinin güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

04.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık' - Son Dakika

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