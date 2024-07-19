Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Hamidiye Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.