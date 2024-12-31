2024'teki Hizmetler Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024'teki Hizmetler Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

31.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 538 bin 968 özel gereksinimli çocuğa destek eğitimi verdiklerini, toplam 32,5 milyar lira eğitim ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

"2023 yılında 40,4 milyar dolar olan cari işlemler açığını 7,7 milyar dolara düşürdük" bilgisini paylaşan Erdoğan, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında 1 milyon 146 bin öğrenciye taşıma hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Yurt dışına pek çok üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini, komşu ülkelerden Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar pek çok ülkeyle ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son derece modern bir ulaşım projesi olan Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hattı'nı yeniden hizmete açtık. Eğitim altyapımızı güçlendirmeyi sürdürdük. Ülkemiz genelinde 12 bin 380 derslikli 851 eğitim binası inşa ettik. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 46 teröristi etkisiz hale getirdik. Arabuluculuk uygulamalarımızla pek çok uyuşmazlığı mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturduk. TARSİM ile 991 milyar liralık tarımsal varlığımızı teminat altına aldık, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağladık, üreticilerimize 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 60 farklı şehirde 43 gezici konsolosluk hizmeti verdik."

"CİMER'e yapılan 4 milyon 590 bin başvuruyu değerlendirdik"

Erdoğan, Türkiye Markası Projesi'yle ülkenin kültürel, tarihi, ekonomik ve diplomatik başarılarını etkili bir iletişim stratejisi kullanarak dünya ile buluşturduklarını ifade etti.

Gezen Sinema Projesi'yle ülke çapında 350 binden fazla çocuğu sinema ile buluşturduklarını aktaran Erdoğan, paylaşımlarında, "Elektrikte 1'inci kademe mesken tarifesinde yaklaşık yüzde 60 oranında sübvansiyon uyguladık, 175,5 milyar liranın milletimizin cebinde kalmasını sağladık. CİMER'e yapılan 4 milyon 590 bin başvuruyu değerlendirdik. Emlak sektöründe yürüttüğümüz denetimlerde haksız kazanç sağlayanlara yönelik 47 milyon liradan fazla para cezası uyguladık. Önemli bir eşiği aştık, 3'üncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirimizi 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.

"Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Irak, İran, Arnavutluk, Kamboçya, Sırbistan ve Katar ile medya ve iletişim alanında işbirliği tesis ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırılan on binlerce tarihi eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. 2024 yılında da 1149 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağladık. 77 bin şehit yakınımız ile gazimizi evlerinde ziyaret ettik; sıkıntılarını dinledik, çözüm yolları ürettik. Türkiye genelindeki gençlik ve spor tesisi sayısını 4 bin 447'ye ulaştırdık. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 31 projeye 568 milyon lira destek sağladık. 2,8 milyar liralık kaynak kullanarak 127 bin yaşlı vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Dolandırıcılık faaliyeti yürüten 60 binin üzerindeki internet sitesini tespit ederek gereken önlemleri aldık. Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettik."

İlaç sektöründe 1,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Erdoğan, 1 milyon 29 bin çocuğa ücretsiz öğle yemeği hizmeti verdiklerini bildirdi.

Kaçakçılığa karşı 32 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Teröristlerin mesken tuttuğu yüzlerce mağara ve sığınağı imha ettik, 180 bine yakın mühimmatı ele geçirdik. 7'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si sarı, 27'si gri kategoride olmak üzere toplam 40 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'teki Hizmetler Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: 2024'teki Hizmetler Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.