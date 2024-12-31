2024'teki Hizmetler Değerlendirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 538 bin 968 özel gereksinimli çocuğa destek eğitimi verdiklerini, toplam 32,5 milyar lira eğitim ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

"2023 yılında 40,4 milyar dolar olan cari işlemler açığını 7,7 milyar dolara düşürdük" bilgisini paylaşan Erdoğan, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında 1 milyon 146 bin öğrenciye taşıma hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Yurt dışına pek çok üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini, komşu ülkelerden Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar pek çok ülkeyle ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son derece modern bir ulaşım projesi olan Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hattı'nı yeniden hizmete açtık. Eğitim altyapımızı güçlendirmeyi sürdürdük. Ülkemiz genelinde 12 bin 380 derslikli 851 eğitim binası inşa ettik. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 46 teröristi etkisiz hale getirdik. Arabuluculuk uygulamalarımızla pek çok uyuşmazlığı mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturduk. TARSİM ile 991 milyar liralık tarımsal varlığımızı teminat altına aldık, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağladık, üreticilerimize 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 60 farklı şehirde 43 gezici konsolosluk hizmeti verdik."

"CİMER'e yapılan 4 milyon 590 bin başvuruyu değerlendirdik"

Erdoğan, Türkiye Markası Projesi'yle ülkenin kültürel, tarihi, ekonomik ve diplomatik başarılarını etkili bir iletişim stratejisi kullanarak dünya ile buluşturduklarını ifade etti.

Gezen Sinema Projesi'yle ülke çapında 350 binden fazla çocuğu sinema ile buluşturduklarını aktaran Erdoğan, paylaşımlarında, "Elektrikte 1'inci kademe mesken tarifesinde yaklaşık yüzde 60 oranında sübvansiyon uyguladık, 175,5 milyar liranın milletimizin cebinde kalmasını sağladık. CİMER'e yapılan 4 milyon 590 bin başvuruyu değerlendirdik. Emlak sektöründe yürüttüğümüz denetimlerde haksız kazanç sağlayanlara yönelik 47 milyon liradan fazla para cezası uyguladık. Önemli bir eşiği aştık, 3'üncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirimizi 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.

"Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Irak, İran, Arnavutluk, Kamboçya, Sırbistan ve Katar ile medya ve iletişim alanında işbirliği tesis ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırılan on binlerce tarihi eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. 2024 yılında da 1149 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağladık. 77 bin şehit yakınımız ile gazimizi evlerinde ziyaret ettik; sıkıntılarını dinledik, çözüm yolları ürettik. Türkiye genelindeki gençlik ve spor tesisi sayısını 4 bin 447'ye ulaştırdık. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 31 projeye 568 milyon lira destek sağladık. 2,8 milyar liralık kaynak kullanarak 127 bin yaşlı vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Dolandırıcılık faaliyeti yürüten 60 binin üzerindeki internet sitesini tespit ederek gereken önlemleri aldık. Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettik."

İlaç sektöründe 1,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Erdoğan, 1 milyon 29 bin çocuğa ücretsiz öğle yemeği hizmeti verdiklerini bildirdi.

Kaçakçılığa karşı 32 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Teröristlerin mesken tuttuğu yüzlerce mağara ve sığınağı imha ettik, 180 bine yakın mühimmatı ele geçirdik. 7'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si sarı, 27'si gri kategoride olmak üzere toplam 40 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)