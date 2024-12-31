Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

31.12.2024 12:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerinden 15 bin genci faydalandırdıklarını bildirdi.

Sağlık Market uygulamasıyla 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandığını aktaran Erdoğan, "Türkiye'de ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde yürütülen kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde toplumun tüm kesimlerine kulak vererek, 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte doğal gazda evlere yüzde 65, KOBİ'lere yüzde 27 oranında sübvansiyon sağladık. Önleyici risk odaklı teftişler kapsamında 11 bin 500 iş yerini denetledik, 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık. Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik. Sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik, 1,4 milyar lira idari para cezası uyguladık. Artık taklit ve hileli gıda listelerini anlık olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımıza evde sağlık hizmeti sunduk. Bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirdik."

"İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2029 yıllarını kapsayan Kamu Diplomasisi Strateji Belgeleri'ni yayımladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık. İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık. Müzekart GNS Dijital Kart Projemiz ile 14 bin 199 gencimiz, ülkemiz genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi. Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimallerin önüne geçmek için pek çok tedbir aldık, 77 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladık. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladık. Konutlarımızı hak sahibi ailelerimize peyderpey teslim ediyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (3) - Son Dakika

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