Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (4) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

31.12.2024 13:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemelerin dijital altyapısını güçlendirdiklerini, e-duruşma sisteminin kurulu olduğu mahkeme sayısını 5 bin 185'e yükselttiklerini kaydetti.

Ülkeye yasa dışı girişleri engellemek için İran sınırına 552 kilometre hendek kazıldığını aktaran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bin 320 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuya atamasını gerçekleştirdik. Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede 613 binin üzerinde ürün denetledik, 785 firmaya 216 milyon liradan fazla para cezası verdik. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik. ÜNİDES Programımız ile üniversite öğrencilerimize toplamda 30 milyon liralık proje desteği sağladık. Gençlerimizin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemize yoğun ilgisi 2024 yılında da devam etti. Kütüphanemiz, yıl boyunca 1 milyon 900 bin ziyaretçiyle yeni bir rekor kırdı. Türkiye Bursları ile 127 ülkeden 5 bine yakın öğrenciye destek olduk. Uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapılarını araladık. Milli Uzay Programımız kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdik."

"ANKA 3 SİHA'mızın ilk uçuşunu ve mühimmat atış testlerini başarıyla gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber devriyeler eliyle 110 binin üzerinde suçun tespit edilerek müdahalede bulunulduğu belirterek, 148 ülkeden gelen misafirlerin ağırlandığı, teması Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak olarak belirlenen 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nun da başarıyla icra edildiğini kaydetti.

Her köşesinde ayrı bir medeniyetin izlerini taşıyan Anadolu'da 765 arkeolojik kazı yapıldığını, 13 bin eserin müzelere kazandırıldığını anlatan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimize çeşitli destek ödemeleri kapsamında 146 milyar lira kaynak aktardık. ANKA 3 SİHA'mızın ilk uçuşunu ve mühimmat atış testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz, tarihimizin en büyük petrol rezervini keşfettiğimiz Cudi-Gabar'da günlük 70 bin varil üretime ulaştık." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye gönderildi

Erdoğan, Oruç Reis sismik araştırma gemisini Somali'ye gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah yürütülecek çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza yürekten inanıyorum. Gençlerimize pek çok alanda hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 522'ye, gençlik kampı sayımızı 44'e ulaştırdık. Cennet vatanımızın tanıtımına katkı sağlayan 11 yeni reklam filmini 200'den fazla ülkede yayımladık, 14,1 milyar gösterim elde ettik. 30 ülkeden 175 panelist ve davetli ile 2 binden fazla katılımcının yer aldığı 4'üncü Uluslararası Stratejik İletişim Forumu Stratcom Forum'24'ü başarıyla icra ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okullarımızda 820 bin gencimize hizmet sağladık."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (4) - Son Dakika

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