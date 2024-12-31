Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (5)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müzelerde bulunan 11 bin 186 eserin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yatak sayısını 4 bin 808 artırdıklarını belirtti.

Türkiye'de 154, yurt dışında 4 vakıf kültür varlığının restorasyonunu tamamladıkları bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgemizde bir taraftan yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini, daha sağlamını inşa ederken diğer yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahamızda 6,8 milyar metreküple günlük üretim rekoru kırdık, toplam doğal gaz üretimimizde 7,8 milyar metreküpe ulaştık. 5 organize sanayi bölgesi ve 5 endüstri bölgesi kurduk, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğüne 62,5 milyon metrekare ilave ettik. Dünya harp tarihinde yön değiştirici bir hamle olan Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımızın ikinci prototipini gök vatanla buluşturduk, uçuş testlerini başarıyla tamamladık. Sinema sektörümüze 381,4 milyon liralık rekor seviyede destek sağladık. Yerli ve milli tohum kullanan üreticilerimize 1,3 milyar lira destek sağladık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli düşük frekans aktif sonar sistemi DÜFAS'ı geliştirdik."

Erdoğan, milli sporcuların emek ve gayretlerinin milletçe herkesi gururlandırdığını, uluslararası müsabakalarda toplam 7 bin 500 madalya kazandıklarını bildirdi.

Medya mensuplarının 5 bin 979 basın kartı ve 3 bin 194 basın araç kartı talebini karşıladıklarını, 350 binden fazla kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiğini kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Eğirdir Gölü'ndeki kirliliği engellemek için Eğirdir Gölü Eylem Planı'nı hayata geçirdik. İhracatçılarımızın 92,6 milyar liralık kredisine 80,8 milyar TL kefalet sağladık. Çelik Kubbe hava savunma sistemi projemizi başlatma kararı aldık. İnşallah bu sistemle aynı ağ altyapısında birleştireceğimiz tüm algılayıcılarımızın ve silahlarımızın entegre şekilde çalışmasını sağlayacağız. Nasreddin Hoca Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi ile Eğitim Merkezi ve atölyelerde toplam 650 etkinlik gerçekleştirdik. 35 bin 839'u hekim olmak üzere toplam 74 bin 185 personel atamasıyla sağlık ordumuzu daha da güçlendirdik. Alo 170 hattında emeklilerimize ayrıcalık tanıyarak her emekliye bir danışman uygulamasını hayata geçirdik. 17 tünel, 140 köprü yaptık, 34 tarihi köprümüzü restore ettik."

"250 binden fazla ilave istihdamın önünü açtık"

Erdoğan, kamu görevlilerine, medya mensuplarına ve öğrencilere yönelik medya okuryazarlığı, kriz anlarında iletişim, dijital güvenlik ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitim ile seminerler düzenlediğine dikkati çekerek, sıfır atıkla geri kazanım oranını yüzde 34,92'ye çıkardıklarını, Sıfır Atık Mavi Hareketi ve Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nı uygulayıp, toplanılan deniz çöpünü yaklaşık 245 tona ulaştırdıklarını ifade etti.

Tüm illerde faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası araçlarıyla 2,5 milyondan fazla yabancının kontrolünü sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Mavi bayraklı plajlarımızı artırmaya devam ettik, turizme büyük katkı sağlayan bu plajlarımızın sayısını 567'ye yükselttik. 11 bin 439 yatırım teşvik belgesi düzenledik, 250 binden fazla ilave istihdamın önünü açtık. Taşkınlara karşı erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırdık. Bu sistemlerin sayısını 322'den 533'e çıkardık. Okullarımıza 7 bin 370 çift basketbol potası kazandırdık." bilgisini verdi.

(Sürecek)