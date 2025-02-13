Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Berat Kandili\' paylaşımı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.