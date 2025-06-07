Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini sundu.

Erdoğan, duyduğu üzüntüyü ifade etti ve Zeyrek'in tedavi süreciyle ilgili sağlık durumu hakkında bilgi aldı.