Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Beşiri ilçesinde silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.