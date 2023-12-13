Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan şehit Piyade Teğmen Emir\'in ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.
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